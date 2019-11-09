Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, американец мексиканского происхождения Андрес "Энди" Руис прокомментировал дебют украинца Александра Усика в своей весовой категории. Свое мнение он высказал во время интервью интернет-каналу iFL TV, посвященного боксу.

Руис похвалил Усика, одержавшего победу над спортсменом из США Чаззом Уизерспуном.

"Усик хорошо выглядел с Уизерспуном, прекрасно принимал удары. Я считаю Усика очень хорошим и умелым бойцом. Он левша, хорошо двигается по рингу", - сказал чемпион.

Видео: YouTube/ iFL TV

По мнению Руиса, его собственная встреча с Усиком на ринге может стать очень интересной.

"Думаю, это будет хороший бой. Ему все еще нужно прогрессировать для супертяжелого дивизиона, он сильно отличается от крузервейта. Бой с Усиком может быть трудным для многих бойцов. По-моему, он обязательный претендент на мой титул WBO. Я никого не боюсь. Я здесь, чтобы драться с лучшими, потому что я вижу, что мы останемся лучшими. Мой бой против Усика также будет хорошим поединком", - заявил боксер.

Напомним, блестящий дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоялся 12 октября (13 октября по киевскому времени) в Чикаго.

Поскольку украинец претендует на титул WBO, он должен встретиться с победителем боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Битва супертяжей состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.