На следующей неделе профильные комитеты ВРУ рассмотрят внесенный правительством ко второму чтению проект бюджета-2020. Речь об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам правовой политики.

11 ноября проект бюджета рассмотрит правовой комитет парламента. Далее документ пройдет и через другие профильные комитеты. Они должны сделать свои выводы до 14 ноября.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин внес в Верховную Раду доработанный проект Госбюджета-2020, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 гривен/доллар.

Также мы писали о том, какие главные цифры госбюджета 2020 ко второму чтению. Расходы бюджета 2020 составят до 1,18 триллионов гривен (на 68 миллиардов больше, чем в 2019 году). Доходы - 1,093 триллионов гривен (на 67 миллиардов больше, чем в этом году). Дефицит бюджета составит 2,09% ВВП.