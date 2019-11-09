Консул Украины в польской Люблине Юрий Кучерявый заявил, что решение об экстрадиции в Россию заместителя командира УНА-УНСО Игоря Мазура будет принимать Польша. Об этом передает РБК-Украина.

По сведениям консула, Мазур приехал в Польшу по приглашению знакомых.

На вопрос журналистов о том, возможно ли избежать экстрадиции участника АТО в Россию, он ответил, что судьба Мазура находится целиком в руках польского правосудия.

"Этот вопрос будет рассматривать польская сторона. Это будет рассматривать суд. Суд должен принять решение, выдавать его Российской Федерации или не выдавать", - сказал Кучерявый.

По информации украинского консульства, суд в Польше должен избрать Мазуру меру пресечения до 12 ноября. После этого будет рассматриваться вопрос об экстрадиции украинца в РФ.

Как сообщает РБК-Украина, сейчас задержанный член националистической организации находится на пункте пропуска Дорогуск в пограничном подразделении.

Напомним, о задержании в Польше Мазура стало известно сегодня ближе к вечеру. Как рассказывала "Страна", украинца задержали потому, что Россия объявила его в розыск по каналам Интерпола.