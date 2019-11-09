В субботу, 9 ноября, в Закарпатской области на реке Тиса ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает Закарпатский центр по гидрометеорологии.

По данным специалистов, вода может подняться на реке Тиса на участке В.Бычков-Вилок. Ожидаемый уровень: плюс 0,3 - 0,8 метров. При этом гидрометеоролги успокаиваю, что такой подъем будет в пределах коренного русла и ничего опасного повышение уровня воды не принесет.

При этом после больших дождей поднялись реки на Межигирщине в Закарпатской области. Но они также не вышли из берегов и остались в своем русле.

Видео реки Репинка/Mukachevo.net

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