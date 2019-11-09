В 2019 году пассажиры Международного аэропорта "Борисполь" 139 раз обращались на горячую линию и в другие службы по поводу краж из багажа. Об этом пресс-служба аэропорта написала в Facebook.

107 обращений касались несанкционированного доступа к содержимому багажа пассажиров, который имел место не в аэропорту "Борисполь". В 46 случаях "Борисполь" был конечным пунктом прибытия. Как установила проверка, багаж уже приезжал с явными признаками того, что в нем рылись.

В 8 случаях были выявлены 14 лиц, совершивших несанкционированный доступ к содержимому багажа пассажиров. Материалы проверок переданы в правоохранительные органы. А сотрудники, причастные к кражам, уволены. Владельцам вернули 5 украденных вещей.

Также в аэропорт поступают просьбы помочь разыскать вещи, по ошибке оставленные на территории "Борисполя". За 2019 год было найдено и возвращено 10 утерянных вещей.

Facebook/ airportboryspil

Как писала "Страна", в 2016 году в "Борисполе" было зарегистрировано 27 случаев кражи багажа.

Также мы рассказывали, что весной певицу Maruv обокрали в "Борисполе", вытащив из багажа ее украшения.