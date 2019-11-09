20 футболистов "Динамо" выехали на матч с "Шахтером"
На футбольное противостояние Динамо - Шахтер, которое состоится 10 ноября, выехали 20 киевских игроков. Об этом сообщает sport.ua.
10 ноября в Харькове пройдет поединок чемпионата Украины между командами "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк. Футбольный матч начнется в 17:00.
Тренер киевского клуба Алексей Михайличенко взял на игру 20 футболистов. Для "Динамо" это важный "бой", поскольку в таблице команда отстает от конкурента на целых 10 очков.
Состав:
Нападающие: Родригес, Беседин, Соль.
Полузащитники: Цыганков, Вербич, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Гармаш, Караваев, Буяльский.
Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера
Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет
Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" Киев заключило футбольный мир в Копенгагене.
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