Полиция Киева предотвратила заказное убийство и задержала жительницу Киевской области, нанявшей киллера, который должен был застрелить любовницу ее мужа. Об этом передает "Информатор" со ссылкой на Нацполицию Украины. Жизнь соперницы задержанная оценила в 10 тысяч долларов.

Правоохранителям заранее стало известно о планах мстительной супруги. Полицейские решили инсценировать убийство. После того как заказчица передала исполнителю аванс в размере 4 тысяч долларов, ей отправили фотографию якобы убитой жертвы.

Инсценировка убийства. Фото: kiev.informator.ua

Ревнивица клюнула на постановочное фото и прибыла в заранее оговоренное место, чтобы отдать киллеру оставшуюся часть суммы. Там ее и задержала полиция.

Женщине сообщили о подозрении в преступлении по ч.1 ст.14 и п.11 ч.2 ст.115 (приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) УК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что под Винницей мать за 10 тысяч гривен заказала убийство собственного сына.

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