В ОБСЕ зафиксировали начало разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии.

Как сказано в сообщении, вскоре после 12:00 СММ засвидетельствовала начало разведения войск и техники в районе Петровского. Вооруженные силы обеих сторон запустили белые ракеты в знак начала операции.

"Миссия будет продолжать осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения", - говорится в сегодняшнем отчете.

Напомним, что "Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео о начале развода войск в Петровском.

Также мы выясняли, что будет с войной и миром на Донбассе после разведения войск в Петровском.