Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения финального матча Лиги чемпионов - 2023/2024 за пределами Европы. Об этом сообщает Morning Consult, ссылаясь на источники в УЕФА.

Если Союз ассоциаций выберет американский мегаполис, то это будет первый в истории европейского футбола случай, когда решающий поединок Лиги чемпионов пройдет на другом континенте. В УЕФА рассматривают в качестве основной арены нью-йоркский Мэтлайф-стэдиум, расположенный в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Вместимость стадиона составляет 82,5 тысячи зрителей.

Мэтлайф-стэдиум является домашней ареной клубов Национальной футбольной лиги США "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс". Стадион был построен в 2010 году. На нем проводят игры регулярного чемпионата США по американскому футболу. Также в 2016 году на стадионе прошел финал Кубка Южной Америки, в котором Чили обыграли Аргентину.

УЕФА мотивирует выбор места проведения финала престижного первенства необходимостью усилить популяризацию европейского футбола по всему миру.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет в Стамбуле. Правда, в октябре в УЕФА задумались о переносе матча в другое место из-за военной операции Турции на территории Сирии.

А право принять финал первенства в 2021 году выиграла Газпром-Арена в Санкт-Петербурге. Финалы же 2022 и 2023 годов примут соответственно Мюнхен и Лондон.