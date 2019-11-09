Сегодня, 9 ноября, в Кропивницком представитель полиции за рулем Opel Astra совершил наезд на пешехода – пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

На данный момент решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве выполняет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение – Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Дело квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК).

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее "Страна" писала, что 4 ноября под Киевом произошло три пьяных ДТП.

Также мы сообщали, что в Киеве вечером водитель фуры напился и устроил погром McDonald’s, а утром вновь попался пьяным.