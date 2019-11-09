Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по делам защиты государственного языка (в народе эту должность уже назвали "шпрехенфюрером"). Вначале следующей недели соответствующий документ появится в Кабинете министров, говорит он у себя в посте на Facebook.

"Я определился с кандидатом на позицию уполномоченного по защите государственного языка, и в начале следующей недели его кандидатура будет внесена на рассмотрение Кабинета министров Украины", - отметил он.

Фото: facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr

При этом Бородянский уточнил, что язык и культура являются "базовыми ценностями и маркерами, при помощи которых формировалась и продолжает развиваться украинская политическая нация".

Напомним, Кабмин ищет уполномоченного по защите государственного языка. Согласно языковому закону, уполномоченного по защите украинского языка должны были назначить до 16 октября.

Как ранее писала "Страна", Людмила Денисова рассказала, что уполномоченным по защите украинского языка может стать Тарас Креминь.

Подробнее о нем можно прочитать здесь.