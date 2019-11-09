Британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в город Мэтлок (графство Дербишир), пострадавший от сильного наводнения, и вымыл там полы в магазине оптики. Об этом сообщает издание Sky News.

Джонсон поблагодарил сотрудников аварийных служб и сказал, что правительство выделило 2,6 млрд фунтов стерлингов (более 81 млрд гривен) на "огромную программу защиты от наводнений и подготовки к наводнениям".

Также он признал, что Мэтлок весьма уязвим в плане безопасности при стихийных бедствиях.

"Но, в конце концов, вы должны столкнуться с реальностью и понять, что такие места уязвимы для наводнения", - констатировал премьер.

После своей лаконичной речи он взял швабру и стал мыть полы у входа в помещение. Окружающие фотографировали его, а некоторые порывались помочь.

Видео: YouTube/ VOA News

Наводнения обрушились на Великобританию 7 и 8 ноября. В Мэтлоке разбухшая река унесла женщину, которая погибла в водах А в Шеффилде несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл".

В июне из-за наводнения пострадала Винницкая область Украины. Тогда погибла женщина - многодетная мать.

А месяц спустя масштабное наводнение случилось в Иркутской области РФ.