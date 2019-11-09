Председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко раскритиковал законы об уголовной ответственности для журналистов, которые своим указом поручил разработать Владимир Зеленский. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Офис Президента обнародовал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Соответственно, Кабинету Министров поручено до 31 декабря инициировать существенные изменения в медиазаконодательство. Собственно на днях, во время парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов, очертания таких изменений, которые в экспресс-режиме хочет реализовать власть, определили Министр культуры Владимир Бородянский и председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Господин Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение. Также в редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа - накладывать санкции" - написал Томиленко.

Также он напомнил, что Ткаченко хочет применять санкции к убыточным СМИ: отсутствие в течение трех лет прибыли должно давать старт процедуре блокировки медиадеятельности.

"Но эти запугивания криминалом или налоговыми проверками - это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа. Защита прав журналистов (реальная борьба с безнаказанностью) и защита рабочих мест (экономические стимулы для развития украинских СМИ). Вот очевидные приоритеты информационной политики для нового правительства, а не уголовная ответственность для медийщиков" - написал Томиленко.

Он напомнил, что действующее законодательство уже дает многочисленным правоохранительным органам, спецслужбам и регуляторам достаточно полномочий для борьбы с недостоверной информацией и масштабными манипуляциями. А неэффективность такой борьбы - это уже вопрос к компетентности чиновников и сотрудников спецслужб, но не вопрос уголовной ответственности журналистов и медиа.

"Изменения к информационному законодательства должны проходить через широкие публичные дискуссии. И находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадеятелей, так и у международных институтов. Драконовские поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства", как говорится в названии Указа. По крайней мере, пока законы у нас не регулируют "требования к стандартам новостей", мы имеем право на такие оценки" - подытожил глава НСЖУ.

Судя по всему, речь идет о тех самых репрессивных законах о введении уголовной ответственности для журналистов, о которых представители власти не так давно говорили на слушаниях по свободе слова в Раде (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Напомним, что пункт о требованиях и стандартах новостей в новом указе президент ранее раскритиковал журналист Денис Иванеско.