В НСЖУ назвали драконовскими поправками стандарты для новостей, которые поручил разработать Зеленский
Председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко раскритиковал законы об уголовной ответственности для журналистов, которые своим указом поручил разработать Владимир Зеленский. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня Офис Президента обнародовал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Соответственно, Кабинету Министров поручено до 31 декабря инициировать существенные изменения в медиазаконодательство. Собственно на днях, во время парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов, очертания таких изменений, которые в экспресс-режиме хочет реализовать власть, определили Министр культуры Владимир Бородянский и председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Господин Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение. Также в редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа - накладывать санкции" - написал Томиленко.
Также он напомнил, что Ткаченко хочет применять санкции к убыточным СМИ: отсутствие в течение трех лет прибыли должно давать старт процедуре блокировки медиадеятельности.
"Но эти запугивания криминалом или налоговыми проверками - это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа. Защита прав журналистов (реальная борьба с безнаказанностью) и защита рабочих мест (экономические стимулы для развития украинских СМИ). Вот очевидные приоритеты информационной политики для нового правительства, а не уголовная ответственность для медийщиков" - написал Томиленко.
Он напомнил, что действующее законодательство уже дает многочисленным правоохранительным органам, спецслужбам и регуляторам достаточно полномочий для борьбы с недостоверной информацией и масштабными манипуляциями. А неэффективность такой борьбы - это уже вопрос к компетентности чиновников и сотрудников спецслужб, но не вопрос уголовной ответственности журналистов и медиа.
"Изменения к информационному законодательства должны проходить через широкие публичные дискуссии. И находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадеятелей, так и у международных институтов. Драконовские поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства", как говорится в названии Указа. По крайней мере, пока законы у нас не регулируют "требования к стандартам новостей", мы имеем право на такие оценки" - подытожил глава НСЖУ.
Судя по всему, речь идет о тех самых репрессивных законах о введении уголовной ответственности для журналистов, о которых представители власти не так давно говорили на слушаниях по свободе слова в Раде (подробнее об этом можно прочитать здесь).
Напомним, что пункт о требованиях и стандартах новостей в новом указе президент ранее раскритиковал журналист Денис Иванеско.