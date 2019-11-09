Задержанный в Польше заместитель командира УНА-УНСО ветеран АТО Игорь Мазур был задержан, поскольку Россия объявила его в розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Люблине, передает "УНН".

"Задержание было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорогуск, где будет передан польской полиции", - говорится в сообщении.

Также дипломаты уточнили, что "12 ноября должно состояться судебное заседание для избрания меры пресечения". Уточняется, что в ближайшее время задержанного ветерана доставят в СИЗО либо в Хелме, либо в Люблине. С ветераном уже встретился консул.

Напомним, в Польше задержали заместителя командира УНА-УНСО, участника АТО Игоря Мазура с позывным "Тополя". Представитель офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга сообщил, что Мазура задержали в пропускном пункте "Дорохуск" в 8 утра.

Как сообщала "Страна", 6 ноября в Киеве была арестована Инна Грищенко – ветеран АТО с позывным Пума. Их могут обвинить в убийстве журналиста Павла Шеремета.