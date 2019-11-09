На ежегодном фестивале инноваций Fast Company в Нью-Йорке американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться на выборах президента в 2024 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О президентских амбициях муж самой фигуристой знаменитости Ким Кардашьян сказал в очень подходящий для подобных заявлений момент - во время презентации новой модели своих кроссовок Yeezy.

"Когда я выдвинусь в президенты в 2024 году... (в этот момент в аудитории раздался смех - Ред.) Над чем вы смеетесь? Мы сможем создать столько рабочих мест! Каждый третий афроамериканец в тюрьме и все звезды тоже в личной тюрьме, поскольку не могут ничего сказать, у них нет мнения, они напуганы", - сказал музыкант.

Фото: hollywoodreporter.com

Уэст также признался, что ему не нравятся люди, которые считают неэтичным называть себя миллиардерами. "Я могу официально сменить имя на Christian Genius Billionaire Kanye West (Христианин Миллиардер Гений Канье Уэст - Ред.) на год, пока все не поймут, что это значит", - заявил рэпер.

Затем пока еще просто Уэст пожаловался, что журнал "Forbes" не стал его называть миллиардером, даже когда он показал счета на 890 млн долларов.

"Они не хотят, чтобы мы знали, что можем покупать землю. Они не хотят, чтобы мы становились единоличными владельцами, как я владею Yeezy", - пожаловался артист.

Между прочим. о своих президентских амбициях Уэст говорит не впервые. Он это делал четыре года назад и в октябре.

Весной "Страна" рассказывала, что Уэст и его супруга в четвертый раз стали родителями, причем ребенка им выносила суррогатная мать.

Также мы писали, что в октябре потенциальная первая леди США Ким Кардашьян крестилась в Армении.