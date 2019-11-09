В ближайшие два дня Украина станет одной из самых теплых стран в Европе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

По ее данным, в воскресенье 10 ноября, температура во всех регионах страны будет составлять в среднем от +14 до +19 градусов. На юге местами термометры покажут до +21. Ожидается сильный ветер с южной стороны. Дожди пройдут в Западной Украине. Туманы ожидаются утром и вечером по всей территории.

В Киеве 10 ноября будет пасмурно, но без дождя, до +15 градусов днем.

В понедельник, 11 ноября, незначительно похолодает, но ненадолго.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" писала, что ГСЧС предупредила о сильном тумане в Украине 9 ноября.

Также мы сообщали, что в Одесской области из-за тумана столкнулись рыбацкие лодки.