Следственный комитет Санкт-Петербурга открыл уголовное дело в отношении 63-летнего кандидата исторических наук и преподавателя СпбГУ Олега Соколова, которого задержали с останками тела в рюкзаке. Он пытался утопить в реке Мойке руки. Как оказалось, это была его 24-летняя любовница и бывшая студентка Анастасия Ещенко. Как сообщает "47news", Соколов признался и рассказал, почему совершил преступление.

По его словам, убитая ревновала его к двум дочерям от его прежних браков. Во время ссоры 7 ноября он выстрелил в любовницу из обреза. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от тела, заранее расчленив тело пилой. Во время процесса выпивал, возможно, поэтому он упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Олег Соколов – историк, который специализируется на истории Франции. Он является автором нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века. Несколько лет назад его приглашали в качестве профессора в Сорбоннский университет в Париже. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак наградил Соколова орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории страны и ее армии.

Студенты Соколова утверждают, что не верят в то, что мужчина мог решится на убийство. По их словам, они не замечали за ним в последнее время ничего необычного.

"Он вел себя как обычно, инцидентов никаких не было. Мы надеемся, что это вброс", - сказала студентка истфака СПбГУ Лия Фаррахова.

Еще одна студентка на условиях анонимности рассказала, что мужчина был немного импульсивным: "Но в принципе никаких настораживавших инцидентов не было. Мы все еще надеемся, что это был не он".

Напомним, в Санкт-Петербурге на набережной Мойки в Адмиралтейском районе полиция задержала доцента и кандидата исторических наук СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который пытался утопить пакет с отрубленными женскими руками.