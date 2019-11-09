Более 100 украинцев уже больше суток не могут вылететь из аэропорта Рим-Фьюмичино из-за перенесенного на трое суток рейса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Часть пассажиров с детьми уже находятся в Варшаве, но дальше должны добираться за свой счет, поскольку авиакомпания перенесла вылет на трое суток без предоставления жилья. Рейс Рим - Киев авиакомпании Ernest Airlines перенесли на 11 ноября.

В Facebook пассажиры рассказывают детали. Они заявляют, что генконсульство в Италии не помогло им решить проблему.

Видео: Facebook/Татьяна Захарова

Пассажирка Татьяна Андрющенко рассказала, что рейс должен был вылететь 8 ноября около 9 часов утра, но его постоянно откладывали. Позже авиакомпания Ernest предложила некоторым пассажирам лететь в Харьков. Всего было 43 места. Они достались пассажирам с детьми. Остальные пассажиры остались в аэропорту.

Напомним, 8 ноября, в международном аэропорту "Львов" из-за погодных условий и технических проблем отменили три авиарейса одной из компаний и два задержали.

Также мы писали, что в пятницу, 25 октября, из-за тумана в некоторых аэропортах Украины наблюдаются проблемы: рейсы задерживаются и отменяются.