Экстренно госпитализированный 8 ноября российский актер Игорь Верник вернулся домой. В Боткинской больнице ему поставили официальный диагноз – обострение остеохондроза. Об этом рассказал его брат Вадим на канале "360".

"У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет", – сообщил Вадим Верник.

Вчера актер из-за резких болей попросил вызвать докторов прямо в МХТ имени Чехова. У него начала неметь нога. После анамнеза и оказания первой помощи Верника госпитализировали. Отмененный спектакль "Номер 13D" с участием Верника переносится на 31 января 2020 года.

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