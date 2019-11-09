В Польше задержали заместителя командира УНА-УНСО, участника АТО Игоря Мазура с позывным "Тополя". Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook.

"Только что мне подтвердили, что на территории Польши в Варшаве по запросу РФ задержан участник нашей национально-освободительной войны на Востоке, известный активист Игорь Мазур "Тополя", - сказал он.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Представитель офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга сообщил, что Мазура задержали в пропускном пункте "Дорохуск" в 8 утра.

По его словам, к Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Игоря под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Напомним, 6 ноября в Киеве была арестована Инна Грищенко – ветеран АТО с позывным Пума. Их могут обвинить в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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