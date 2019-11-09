Телеведущая Людмила Барбир, которая участвовала в проекте "Танцы со звездами" на 1+1, рассказала, что ощутимо похудела после всех тренировок и репетиций. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

По ее словам, за время шоу она сбросила 10 килограммов. "До того, как меня пригласили на проект, я похудела на пять килограммов. За время шоу сбросила еще пять. Но, признаюсь, особо не следила за весом. Чувствовала себя отлично. Можно сказать, что вернула свою прежнюю форму", - сказала Барбир.

За весом фаворитка проекта не следила, а вот питание, по ее словам, контролировала строго.

"Откорректировала свое питание с диетологом. У меня было пять приемов пищи в день, исключались продукты с содержанием глютена. Чувствовала себя комфортно, было легко придерживаться такого режима. Когда уже слишком "высушила" свое тело, мне стали говорить, что надо бы поправиться. И я стала позволять себе немного больше сладкого, иногда даже булочку или пиццу. Но все это просто сжигалось организмом", - поделилась секретами своего питания Барбир.

Людмила Барбир с партнером. Видео: YouTube/ Танці з зірками

Барбир и ее партнера Дмитрия Жука называли самой техничной парой, а саму Людмилу - самой сексуальной на проекте. Ей прочили как минимум выход в финал и даже победу. Однако после девятого выпуска шоу Барбир неожиданно выбыла из проекта.