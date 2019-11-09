Сегодня, 9 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз должен вести себя тверже, чтобы утвердиться в мире. Об этом она заявила во время выступления в Берлине.

"В США придумали термин "мягкая сила", предполагающий, что политическое влияние может вырасти под воздействием силы притяжения культуры. Но это только половина правды. Потому что одной мягкой силы сегодня уже недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире. Европа также должна выучить язык власти", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, следует наращивать силу в политике безопасности, где ЕС ранее полагался на других. Также она акцентировала, что имеющиеся силы следует использовать в личных интересах.

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