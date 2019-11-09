В Белгород-Днестровском в Одесской области в реке Глубокий Турунчук из-за сильного тумана столкнулись две рыбацкие лодки. В результате погиб один человек, передает пресс-служба полиции.

Как выяснили полицейские, на одном из суден отсутствовали противотуманные огни. Помимо погибшего, ранения получил еще один человек. Его пришлось госпитализировать.

Фото: od.npu.gov.ua

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас специалисты проводят необходимые тесты. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что из-за сильного тумана в Одессе 8 ноября отменяли и переносили рейсы в аэропорту.

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром легковушка повисла на дереве.