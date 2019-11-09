Под Одессой из-за тумана столкнулись две рыбацкие лодки
В Белгород-Днестровском в Одесской области в реке Глубокий Турунчук из-за сильного тумана столкнулись две рыбацкие лодки. В результате погиб один человек, передает пресс-служба полиции.
Как выяснили полицейские, на одном из суден отсутствовали противотуманные огни. Помимо погибшего, ранения получил еще один человек. Его пришлось госпитализировать.
Фото: od.npu.gov.ua
"Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Фото: od.npu.gov.ua
Сейчас специалисты проводят необходимые тесты. Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что из-за сильного тумана в Одессе 8 ноября отменяли и переносили рейсы в аэропорту.
Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром легковушка повисла на дереве.