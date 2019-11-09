В Австрии обвинили в шпионаже в пользу Российской Федерации полковника армии. Об этом передает "Радио Свобода".

Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в тот момент, когда он получал задание от, предположительно, своего куратора. В ходе следствия удалось выяснить, что военный работал на Государственное разведывательное управление России в течение 25 лет - с 1993 года. Также установлено, что он получил около 300 тысяч евро в обмен на свои услуги. Полученные сведения он передавал с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи.

Прокуроры австрийского города Зальцбург 8 ноября сообщили возраст и имя шпиона: это 71-летний офицер Мартин М. По их данным, он передавал российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии и другие сведения.

"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.

В Российском МИД уже прокомментировали разоблачение шпиона. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно об этом деле.

Напомним, ровно год назад "Страна" писала о задержании пожилого агента ГРУ.

Также мы рассказывали, что в Украине сотрудника "Укроборонпрома" обвинили в шпионаже в пользу России.