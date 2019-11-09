Зимой не будут проводить новое разведение сил на Донбассе , поскольку это невозможно из-за сложных погодных условий. Об этом заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, передают "Новости Донбасса".

По словам Бондаря, в зимний период нельзя проводить разминирование территории.

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения.... Другие участки ни в минском ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались", - сказал он.

При этом командующий ООС добавил, что если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, может принять решение о возвращении на прежние позиции.

Напомним, Россия отреагировала на разведение сил и средств со стороны Украины и "ЛДНР" на линии соприкосновения в районе Петровского.

Также мы писали, что "Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском. Позже в сети появилось видео, как проходили первые полчаса разведения войск.