Бывшая депутат Верховной Рады Украины от БПП, участник группы еврооптимистов Светлана Залищук начала работать на должности штатного советника премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

Об этом она рассказала в Facebook.

"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты главы Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание позитивных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие более эффективному экономическому сотрудничеству между государствами", - отметила она.

Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Отдельной задачей Залищук выделила "борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность".

Напомним, Владимир Зеленский уволил с военной службы 50-летнего генерал-полковника Владислава Бухарева, которого ранее также освободил с должности первого заместителя председателя СБУ.

Ранее "Страна" писала, что новым главой Днепропетровского областного совета был избран Святослав Олейник.

Также мы сообщали, что Алексей Гончарук представил нового председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха.