Президента фонда Украина-Россия Валерия Пушилина внесли на "Миротворец" за его комментарий в поддержку президента Владимира Зеленского, который опубликовала "Страна".

Комментарий Пушилина мы опублкивали в материале от 26.10.19, а в базу "Миротворца" с указанием личных данных его внесли на следующий день - 27.10.19.

Причем в качестве мотивации для внесения на "Миротворец" был приведена ссылка на статью в "Стране", где использовался комменатрий Пушилина.

Речь идет о материале "Что означает перебранка Зеленского с националистами в Золотом". В нем мы цитировали пост в соцсетях Валерия Пушилина, в котором тот поддержал действия Зеленского по разведению войск.

"Можно критиковать Зеленского за то, что как лох стал разговаривать с "патриотами" по фене. Однако у этой встречи на мой взгляд, есть другая сторона. В отличие от чучела Порошенка, Зеленский лично приехал, без карманных СМИ, без постановочной массовки, которую постоянно с собой возил Порошенко и как пацан пацанам попытался объяснить, чтобы по нормальному съехали с хаты, иначе будет беда. Считаю что, для восстановления мира, Зеленский должен принять волевое решение и как верховный главнокомандующий отдать приказ об отводе ВСУ. А кто не выполнит приказ, Бог ему судья...", - написал Пушилин.

Напомним, что ранее "Страна" писала, что будет с войной и миром на Донбассе после разведения войск в Петровском.

Также мы писали, что экс-замминистра Попова связала слив личных данных журналистов на "Миротворец" в 2016 году с расследованием против Порошенко.