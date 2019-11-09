Сегодня, 9 ноября, Владимир Зеленский подписал указ о массовых реформах. В частности, они касаются и трудового законодательства. В тексте говорится, что до конца текущего года Кабмин должен создать условия для "либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде".

Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение ВРУ законопроекты по созданию условий для либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Напомним, во время 14-часовой пресс-конференции Владимир Зеленский дал понять, что в новом Трудовом кодексе упростят увольнение людей. "Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - Ред.) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом" - сказал Зеленский. На вопрос, почему в проекте нового кодекса можно увольнять женщин в декрете, он сказал "не видел еще трудовой кодекс, мне не приносили", но пообещал, что эту норму из законопроекта уберут.

Ранее мы писали, как именно в Зе-команде хотят переписать Трудовой кодекс для упрошения увольнения людей.

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