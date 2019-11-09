В столице Грузии несколько сотен праворадикалов устроили столкновения с полицией возле кинотеатра Amirani в попытке сорвать премьеру номинированного на "Оскар" шведско-грузинского фильма о ЛГБТ "А потом мы танцевали". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Фото: twitter/dafans52

В результате инцидента пострадала молодая девушка, которая направлялась на кинопоказ. Утверждается, что ей в голову кинули камнем. Сейчас она находится в больнице.

Фото: Радио Свобода

Во время протеста люди скандировали "Позор" и "Пусть живет Грузия", а также сожгли радужный флаг. После этого несколько человек попытались прорваться в кинотеатр, охраняемый полицией. Поддержали людей и священники, которые начали проводить прямо под стенами кинотеатра молебен.

Фото: Радио Свобода

Всего полиция арестовала 11 праворадикалов.

Видео: YouTube/BBC Русская служба

Напомним, в Черновцах местные власти были намерены запретить на территории города проведение любых ЛГБТ-мероприятий. Черновицкий городской совет сегодня поддержал соответствующую электронную петицию без обсуждений.

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