"Ужасный ужас". Одесситы в шоке от проекта памятника "Героям Небесной сотни". Фото
Памятник "Героям Небесной сотни", который хотят поставить возле здания Одесской областной государственной администрации, будет называться "Непокоренный дух Свободы". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА. Создателем монумента является архитектор Михаил Рева.
"Фигура насквозь пронизана светом и тянет руки к небу. Сам Михаил Рева назвал ее символом совершенной жертвы, которую принесла Украина, кровью завоевав свое будущее. Даже эскиз, расположенный в мастерской, вызывает сильные эмоции", - написал Куцый.
Скриншот: Facebook/Максим Куций
Пятиметровый памятник из бронзы и бетона должен появиться перед зданием Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.
Скриншот: Facebook/Максим Куций
Отметим, что памятник этот вызывает, мягко говоря, противоречивые чувства. Он напоминает декорации к съемкам фильма ужасов.
Проект уже вызвал жесткую критику со стороны одесситов.
Так, участница Евромайдана Алина Подолянка в Facebook назвала проект памятника Небесной сотне в Одессе местью антимайдановца. Она предполагает, что автор проекта идейный антимайдановец и с помощью такого уродливого проекта отомстил за поражение своих.
"Ужасный ужас", - так охарактеризовала утвержденный проект Алина.
Скриншот: Facebook/Аліна Подолянка
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