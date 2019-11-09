Памятник "Героям Небесной сотни", который хотят поставить возле здания Одесской областной государственной администрации, будет называться "Непокоренный дух Свободы". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА. Создателем монумента является архитектор Михаил Рева.

"Фигура насквозь пронизана светом и тянет руки к небу. Сам Михаил Рева назвал ее символом совершенной жертвы, которую принесла Украина, кровью завоевав свое будущее. Даже эскиз, расположенный в мастерской, вызывает сильные эмоции", - написал Куцый.

Скриншот: Facebook/Максим Куций

Пятиметровый памятник из бронзы и бетона должен появиться перед зданием Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.

Скриншот: Facebook/Максим Куций

Отметим, что памятник этот вызывает, мягко говоря, противоречивые чувства. Он напоминает декорации к съемкам фильма ужасов.

Проект уже вызвал жесткую критику со стороны одесситов.

Так, участница Евромайдана Алина Подолянка в Facebook назвала проект памятника Небесной сотне в Одессе местью антимайдановца. Она предполагает, что автор проекта идейный антимайдановец и с помощью такого уродливого проекта отомстил за поражение своих.

"Ужасный ужас", - так охарактеризовала утвержденный проект Алина.

Скриншот: Facebook/Аліна Подолянка

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