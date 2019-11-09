Сегодня, 9 ноября, Владимир Зеленский подписал указ о реформах. Отдельным пунктом в нем идет речь об изменениях в децентрализации власти. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В тексте документа сказано, что дальнейшее введение экономических реформ, повышение благосостояния граждан, гармоничное развитие регионов государства и внедрение европейских стандартов жизни возможно при пересмотре вопроса о децентрализации власти.

"Постановляю Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года внести на рассмотрение президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти", – говорится в указе.

Отметим, что "Страна" уже подробно анализировала планы власти по децентрализации. Они включаю в себя преобразование районов в округа и областей в регионы, а также ликвидация института обладминистраций и передачу их функций исполкомам областных советов.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский на форуме в Киеве назвал Украину неограненным алмазом. Также мы сообщали, что Зеленский принял верительные грамоты у послов четырех стран и ЕС.