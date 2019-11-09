Зеленский приказал заняться трансплантацией органов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". В указе есть пункт про регулирование работы медицины.
Так, до конца текущего года, президент приказал правительству пересмотреть установленных границ госпитальных округов, урегулировать процедуру закупки медицинских услуг, установить тарифы на них, а также запустить систему трансплантации органов.
- До 31 января 2020 обеспечить автономизацию работы центров экстренной медицинской помощи, внедрить электронную системы работы оперативно-диспетчерских служб и внедрить современные подходов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников системы экстренной медицинской помощи.
- До 31 марта 2020 года президент приказал обеспечить функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации, обеспечить реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения, перевести государственные и коммунальные учреждения здравоохранения на новый механизм бюджетного финансирования на основе оплаты за предоставленные медицинские услуги, внедрить электронные мед карты, электронный кабинет пациента, электронную очередь.
- До 31 декабря 2020 повысить уровень доступности и качества оказания вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи населению и утвердить стратегию массового страхования.
Скриншот: president.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что президент уволил с военной службы генерала Бухарева, которого ранее убрал с поста первого зама главы СБУ.
Также мы рассказывали, что Зеленский рассказал главе СММ ОБСЕ, как жители Донбасса реагируют на разведение сил.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.