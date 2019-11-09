В России поприветствовали разведение сил в Петровском
Россия отреагировала на разведение сил и средств со стороны Украины и "ЛДНР" на линии соприкосновения в районе Петровского. Об этом завил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов.
"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", - сказал он.
Напомним, "Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском. Позже в сети появилось видео, как проходили первые полчаса разведения войск.
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