В Санкт-Петербурге на набережной Мойки в Адмиралтейском районе полиция задержала доцента и кандидата исторических наук СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который пытался утопить пакет с отрубленными женскими руками. Об этом сообщают "Невские новости".

Сперва очевидцы подумали, что мужчина упал в воду, поскольку уронил пакет. Но по прибытию полиции обнаружилось, что внутри лежали отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в доме ученого правоохранители нашли женское тело без головы, которое принадлежит ученице и выпускнице Соколова, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам студентов, их связывали романтические отношения.

Кроме того, всплыла информация о том, что несколько лет назад Соколов избил одну из своих студенток, которая была его любовницей, но хотела от него уйти. Тогда дело удалось "замять".

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