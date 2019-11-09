Сегодня, 9 ноября, управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне полагает, что быстрое введение земельной реформы в Украине потенциально может привести к серьезным последствиям. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме.

"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе на минувшей неделе, – "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их исправим". Земельная реформа – такое место, где нельзя допускать ошибок, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все пошагово и правильно. И сохраним права малых фермеров", – отметил Патроне.

С ним согласился Жан-Жак Сулакру, заместитель руководителя управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка: "Украине не стоит спешить. Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее".

Наряду с этим глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года:

"Моей рекомендацией было бы использовать это окно возможностей – политических возможностей и политической воли на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться, и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее".

Ранее "Страна" писала, как Зе-команда в регионах агитирует селян землей торговать, но те ей не верят.

Также мы писали о том, как проходило заседание Верховной Рады Украины 1 ноября.