Уже со следующей недели популярная соцсеть Instagram лишит своих пользователей функции лайков под публикациями. Об этом сообщает WIRED.

Несколько месяцев компания тестировала скрытые "лайки" в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии. А сегодня генеральный директор Адам Моссери объявил на конференции, что некоторые пользователи Instagram уже могут ожидать, что их показатели исчезнут из публичного просмотра. Компания начнет внедрение на следующей неделе, сначала внеся это изменение в ограниченном количестве аккаунтов.

Instagram - не единственная компания, которая пытается удалить общедоступные показатели взаимодействия со своей платформы. Facebook (которому принадлежит Instagram), YouTube и Twitter также экспериментировали с удалением метрик вовлеченности со своих платформ. Исследователи социальных сетей утверждают, что, когда пользователи приспосабливают свой контент к тому, что привлекает наибольшее внимание или же возмущение, в результате получается неблагоприятная среда, которая делает здоровое общение практически невозможным.

О том, что соцсеть планирует скрыть лайки стало известно еще в апреле 2019 года. И сразу же начались тестирования внедрения функции.

Еще слишком рано оценивать, как это повлияет на психическое здоровье пользователя или качество онлайн-общения. Но в компанию уже поступало немало жалоб с недовольными высказываниями.

Напомним, что в Facebook вслед за Instagram решили скрывать количество лайков. А также, что в Instagram уже запретили следить за лайками и подписками друзей.