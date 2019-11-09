Работник полиции в харьковском метро вместе со знакомым избил мужчину и отобрал у него личные вещи: золотую цепочку и сумку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Пострадавший сразу обратился в полицию. По предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки. Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу, в 03:14 ночи. После задержания у виновников изъяли сумку мужчины. По данному факту начато уголовное и служебное расследование.

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