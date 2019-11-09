В штабе ООС сообщили, что разведение войск в Петровском займет три дня
Сегодня, 9 ноября, в районе Богдановки и Петровского на Донбассе проходит разведение войск. Этот процесс подтвердил пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.
"Сегодня, 9 ноября, в 12 00, в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств
12:00-12:01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердил готовность.
12:10 – повторный сигнал зеленой ракетой НВФ РФ.
12:15 – повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны.
12:20 – практическое разведение сил и средств начато. Сигналы ракет были подтверждены СММ ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.
По информации украинкой стороны, с участка разведения №3 отводу подлежат 42 военных Вооруженных сил Украины, 3 боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.
"Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК… Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней", – сообщает пресс-центр ООС.
Впоследствии будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж объектов военного назначения в пределах определенной зоны.
Скриншот: Facebook/Операция объединенных сил
Фото: Facebook/Операция объединенных сил
"Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском.
Напомним, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском.
Также мы писали, что на Донбассе создадут "районы безопасности" после разведения сил. Об этом заявил командующий ООС.