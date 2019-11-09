Сегодня, 9 ноября, в районе Богдановки и Петровского на Донбассе проходит разведение войск. Этот процесс подтвердил пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

"Сегодня, 9 ноября, в 12 00, в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств

12:00-12:01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердил готовность.

12:10 – повторный сигнал зеленой ракетой НВФ РФ.

12:15 – повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны.

12:20 – практическое разведение сил и средств начато. Сигналы ракет были подтверждены СММ ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

По информации украинкой стороны, с участка разведения №3 отводу подлежат 42 военных Вооруженных сил Украины, 3 боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

"Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК… Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней", – сообщает пресс-центр ООС.

Впоследствии будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж объектов военного назначения в пределах определенной зоны.

Скриншот: Facebook/Операция объединенных сил

Фото: Facebook/Операция объединенных сил

"Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском.

Напомним, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском.

Также мы писали, что на Донбассе создадут "районы безопасности" после разведения сил. Об этом заявил командующий ООС.