Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает пресс-служба главы государства.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства", - сообщает пресс-служба президента.

До конца текущего года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабинет министров должен принять меры по разработке, внесению на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению законопроектов по созданию условий:

для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг;

функционирования внутреннего водного транспорта;

управления отходами;

противодействия незаконной добыче янтаря;

погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июня 2019 года;

либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового;

либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Кроме того, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также Кабмин до конца этого года должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

До 31 декабря 2019 г правительство должно:

начать масштабную приватизацию, в частности определение 5 объектов большой приватизации;

подготовиться к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

сформировать независимых наблюдательных советов всех государственных банков

утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства;

внедрить первый этап реализации проекта "Е-Малятко" и пересмотр границ госпитальных округов;

ввести новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

повысить уровень государственной поддержки семей с детьми;

разработать техническое задание электронной платформы "Е-ветеран";

внедрить до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО, разработку структуры плана обороны Украины.

До конца следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств - членов НАТО и Европейского Союза.

В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020г правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса Украинского государства на европейскую и евроатлантическую интеграции.



Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019г должна представить на рассмотрение президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Также в документе был важный пункт про трансплантацию и в общем про медицинскую систему. До 31 марта 2020 года необходимо обеспечить функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации, реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения, переход государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, способных оказывать качественные и безопасные медицинские услуги, на новый механизм бюджетного финансирования на основе оплаты за предоставленные медуслуги.

Что касается деятельности СМИ, до 31 декабря 2019 приказано провести разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев положения о требованиях и стандартов новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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