Одиозная националистка и экс-нардеп Ирина Фарион назвала "москалями" силовиков и защитников Украины, которые разговаривают на "языке врага". Об этом она заявила на телеканале "НТА".

"Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь?", - сказала она.

Видео: YouTube/Iryna Farion. 19 минута



Фарион утверждает, что многие ее соотечественники предпочитают русский язык из-за лени.

Ранее Фарион заявляла, что масштабные пожары в российской Сибири являются "местью дикарям московским". Также "Страна" писала, что Фарион баллотировалась в Верховную Раду по 116 мажоритарному округу во Львове, но не прошла.