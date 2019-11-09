Появилось видео начала развода войск в Петровском
Сегодня, 9 ноября, в Петровском начался развод войск. Канал "Россия 24" выложил на своем YouTube-канале, как проходили первые полчаса этого процесса.
Видео: YouTube/"Россия 24"
"Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском.
Напомним, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском.
Также мы писали, что на Донбассе создадут "районы безопасности" после разведения сил. Об этом заявил командующий ООС.
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