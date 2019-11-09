Сегодня, 9 ноября, в Петровском начался развод войск. Канал "Россия 24" выложил на своем YouTube-канале, как проходили первые полчаса этого процесса.

Видео: YouTube/"Россия 24"

"Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском.

Напомним, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском.

Также мы писали, что на Донбассе создадут "районы безопасности" после разведения сил. Об этом заявил командующий ООС.