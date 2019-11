Компания Sony в новом рекламном ролике к игре Хидэо Кодзимы Death Stranding показала, как Киев заливает водой. Видео опубликовано на YouTube.

Так, на видео звучит композиция "On the Nature of Daylight" Макса Рихтера. Согласно сюжету, город заливает цунами. Среди кадров можно заметить станцию киевского метро "Дорогожичи" со стеклянным куполом, желтый автобус "Богдан", перекресток улиц Саксаганского и Антоновича в центре столицы, интерьер супермаркета "Велика Кишеня" на ул. Урицкого.

Кроме того, на видео показана развязка у Почтовой площади и библиотека Вернадского.

