В Киеве 6 ноября двое детей пошли в школу на занятия и не вернулись домой. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

"Несовершеннолетние 2005 года рождения Полянская Тамара Александровна и Зубарев Дмитрий Романович 6 ноября пошли в школу (девушка учится в школе №132, парень – ученик школы №37) и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Дети знакомы между собой.

Приметы девушки: на вид 12-13 лет, рост 170 см, худощавая, светлые волосы. Была одета в красную куртку, коричневые лосины, черные ботинки. Имела при себе разноцветную сумку.

Приметы парня: на вид 14 лет, рост 165 см, худощавая, серые глаза, русые волосы. Был одет в желтый пуховик короткий с капюшоном, черные джинсы и кроссовки. Имел при себе рюкзак черного цвета", – сообщает Нацполиция.

Скриншот: Facebook/Национальная полиция Украины

Дмитрий Зубарев. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

Тамара Полянская. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о пропаже детей, срочно обратиться в Голосеевское районное управление ГУМВД.

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