Экс-президент СССР Михаил Горбачев дал интервью немецкому изданию, в котором он затронул тему того, как он возвестил о конце холодной войны и объяснил необходимость перестройки.

Интервью вышло к тридцатилетию падения Берлинской стены и началу процесса воссоединения Германии. Подробнее об этом процессе "Страна" написала в развернутом материале.

Интервью со Spiegel началось с вопроса об отношении Горбачева к падению стены. На что он ответил: "Мой взгляд на единство Германии сегодня такой же, как и тогда. Соединение был одним из моих самых важных действий. Это имеет большое значение в жизни многих".

Позже, перейдя к теме о перестройке, объяснил, что одной из основных ее целей было "новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора" и не жалеет о своей политике, аргументируя это тем, что в те времена невозможно было жить так, как сегодня.

Также отметил, что несмотря на риск, правительство страны было единогласно в том, что необходимы изменения.

Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС и президентом Советского Союза. Он реформировал страну с помощью политики перестройки, которая длилась с 1985 по 1991 год и закончилась ликвидацией КПСС и развалом Советского Союза. В 1990 году Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира. Сегодня Горбачеву 88 лет, он живет в пригороде Москвы и все еще вмешивается в политические дебаты.

Ранее "Страна" сообщала, что было опубликовано актуальное фото Горбачева и его мнение о возвращении смертной казни в России. А также сведения о состоянии здоровья Горбачева на данный момент.