В Луганской области во время конвоирования в изолятор временного содержания сбежал заключенный Байдак Вадим. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания г. Старобельск совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Вадим Байдак. Фото: npu.gov.ua

Преступник был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки. Приметами являются короткие черные волосы, прямой нос, темный цвет кожи.

Напомним, 7 ноября сотрудники полиции в Киевской области задержали россиянина, который был объявлен в розыск в России и задержан в аэропорту "Борисполь", но сбежал во время конвоирования.

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