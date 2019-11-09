Сегодня, 9 ноября, в Петровском (Донецкая область) началось разведение войск.

В 12:00 обе стороны запустили ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению. Далее подтвердили начало разведения залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Стороны начинают отводить военной техники за пределы зоны разведения. Камеры ОБСЕ находятся по обе стороны участка.

"Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском.

Напомним, что штаб ООС обвинил сепаратистов в срыве пятничного разведения сил в Петровском.

Также мы писали, что на Донбассе создадут "районы безопасности" после разведения сил. Об этом заявил командующий ООС.