Украинцы в Facebook обсуждают то, что основатель китайского интернет-гиганта Alibaba, а также AliExpress и TaoBao Джек Ма 8 ноября выступил на Киевском международном экономическом форуме и отмечают, что люди охотно цитируют его, при том, что Джек Ма - член Компартии Китая.

"Гармонично уживается в нашем обществе декоммунизация и цитирование коммунистических идей Джека Ма. Наверное, за это отвечают разные полушария не скажу чего", - иронизирует столичный предприниматель Гарик Корогодский.

Скриншот: Facebook/Гаррик Корогодский

Политолог Алексей Якубин выссказался на ту же тему.

"Надеюсь местные декоммунизаторы знают, что Джек Ма член Коммунистической партии Китая? С "Лениным, Мао и Сяопином в головах". Сокира Перуна пережила это все?" - написал он.

Скриншот: Facebook/Алексей Якубин

Блоге Денис Гороховский также иронизирует по поводу восхищения коммунистов Джек Ма.

"Вся лента в цитатах Джека Ма. В фоточках с его выступления на форуме. СМИ пишут о его отношении к Украине. Тотальное восхищение. И никого не смущает, что Джек Ма член Коммунистической партии Китая. Хотя еще недавно все эти люди яро топили за декоммунизацию и отказ от советского прошлого. Такие милые".

В комментариях к посту вспомнили, что он в выступлении особенно отметил красоту украинских женщин.

"И про красивых укранских женщин задвинул, сексист проклятый. Но нет, ничего, феминисткам ок", - с иронией пишет Гороховский.

Скриншот: Facebook/Денис Гороховский

Ранее "Страна" рассказывала, что советует украинцам богатейший китаец Джек Ма.

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