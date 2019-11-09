Сегодня, 9 ноября, компания Google посвятила свой новый дудл (логотип поисковой системы) знаменательному мировому событию – 30-летней годовщине падения Берлинской стены. Об этом сообщают "Українські новини". Автором дудла стал берлинский художник Макс Гутер.

Скриншот: поисковая система Google

В Берлине еще в 4 ноября начались мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. Всего запланировано около 200 мероприятий на семи разных площадках. В программу входят презентации книг, авторские чтения, инсталляции, выставки, поэтический слэм. Празднования продлятся до 10 ноября.

Берлинская стена просуществовала 28 лет – с 13 августа 1961 года до 9 ноября 1989 года. Около полуночи 9 ноября возле стены у контрольно-пропускного пункта на улице Борнхолмер собралась огромная толпа людей. Тогда и прозвучала ставшая знаменитой фраза "Tor auf!" ("Открывай ворота!"). Приказ открыть вход был отдан офицером, который нес службу на КПП.

После того, как стена пала, свыше двух миллионов немецких граждан смогли воссоединиться с родственниками по другую сторону Берлина. Возле бывшей стены несколько дней проводились народные гуляния с танцами и песнями.

Ранее "Страна" выясняла, разделена ли Германия через 30 лет после краха Берлинской стены.

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