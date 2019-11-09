По состоянию на 8 ноября к отоплению в Украине подключены 92,5% жилых домов, утверждают в Министерстве развития общин и территорий в Facebook. При этом данный показатель в Херсонской области находится на уровне 7,9%.

Согласно опубликованной инфографике, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Тернопольская области уже полностью подключены к отоплению.

Фото: facebook.com/MinregionUkraine

В Киеве к отоплению подключили 99,9% объектов социальной сферы и 96,2% жилого фонда.

А вот в Херсонской области все наоборот – там из всех жилых домов к отоплению подключены лишь 7,9%. При этом из всех объектов социальной сферы отопление имеют 88,4%.

Напомним, вечером 5 ноября из-за несанкционированных работ одного из городских предприятий в Кропивницком отключили систему отопления.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине.

Также мы сообщали, что в Киеве не будут прерывать отопительный сезон из-за потепления.