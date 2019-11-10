На этой неделе работникам сферы образования "ДНР" и чиновникам (о других сферах нам неизвестно) поступила задача от глав районов провести совещание в коллективах.

Руководители учреждений и ведомств должны рассказать своим сотрудникам о том, что такое Минские соглашения, по пунктам. А также "деликатно прощупать почву", что коллективы думают об их полном исполнении. Простыми словами, о возвращении в состав Украины на условиях автономии.

По итогам этих совещаний нужно подготовить подробный отчет - как все прошло. Руководители спрашивали у своего начальства, как отвечать на вопросы сотрудников, которые могут возникнуть. Например, о том, что в Украине им грозит статья о коллаборационизме. Однако им сказали, что никаких ответов пока нет - нужно просто рассказать про Минские соглашения, узнать мнение людей, отчитаться и все.

Такие совещания должны пройти на будущей неделе.

Отметим также, что октябрь стал первым за долгое время, когда бюджетникам в "ДНР" серьезно задержали заработную плату. Обычно они получат деньги ориентировочно 25 числа за полный текущий месяц.

Однако до сегодняшнего дня многим учителям и врачам не выдали деньги, то есть наблюдается двухнедельная задержка. В минувшую субботу, 2 ноября, прошло совещание, на котором присутствовали представители руководства "ДНР". Оно было посвящено как раз задержке с выплатами.

На совещании говорилось, что проблема связана с тем, что все бюджетники "ДНР" переходят на электронную отчетность. Пока не все получили ключи доступа к программе, а потому не удалось начислить зарплату.

Напомним, вчера в Донецкой области проходило разведение войск в районе Петровского. Это третий и последний участок, на котором Украина обязалась отвести войска синхронно с сепаратистами. Как проходит это мероприятие, читайте здесь.

Как живет Донецк спустя 5 лет после первых Минских соглашений - читайте и смотрите фотоисторию "Страны".